GALLI, Ribery si dia nuova dimensione. Vlahovic...

L'arrivo di Franck Ribery e la nuova Fiorentina visti da Giovanni Galli, ex portiere viola e acuto commentatore. "Spero - spiega a TMW - che arrivi con le motivazioni giuste. Credo che se arriva alla Fiorentina per prendersi una rivincita sul Bayern la squadra viola non può concedergli questa possibilità. Mi spiego meglio: se vuoi prenderti una rivicita vai al PSG o all'Arsenal, giochi in Champions e fai vedere al club tedesco di essersi sbagliato. Qui alla Fiorentina il percorso è diverso: si trova in un progetto nuovo e dovrà essere d'esempio, vista la sua storia, e calarsi in una dimensione nuova. Deve cambiare il suo status, capendo che deve far crescere il gruppo e non cercare, ripeto, di prendersi rivincite sul Bayern. Vlahovic merita di avere una chance: iniziare però con un centravanti di vent'anni sarebbe rischioso così come è un po' rischioso giocare con una difesa molto giovane composta dal portiere di vent'anni, da Milenkovic e da Lirola che è un '98. E' vero che rientra Pezzella ma serve un difensore d'esperienza che possa essere una garanzia nei momenti delicasti. Là davanti invece credo che quella di Pradè sia pretattica e che il ds viola poi vada a prendere la punta, il Llorente della situazione, anche se lo vuole pure il Napoli. Serve un giocatore che lasci spazio anche a Vlahovic, facendolo crescere e in attesa che magari il prossimo anno possa diventare il titolare".