GALLI, Jovic ritrovi la fame di inizio carriera

L'ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli ha parlato del possibile colpo Luka Jovic per la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Jovic non mi preoccupa tecnicamente , ma piuttosto per il fatto che in questi ultimi anni non ha fatto bene: dopo il Real Madrid è tornato all'Eintracht Francoforte (che lo aveva lanciato nel grande calcio) e non ha fatto poi così bene. Penso sia un discorso di motivazioni: non so se ha ancora quella fame che lo caratterizzava ad inizio carriera o se sia già con la pancia piena".