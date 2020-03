GALLI, In Italia siamo dei cialtroni. La mia opinione...

Giovanni Galli è intervenuto così oggi riguardo alle incertezze legate al calendario di A: “In Italia siamo dei cialtroni e continueremo ad esserlo. In 3 giorni, da sabato scorso, non cambio opinione perché non ci sono ad ora risposte serie e certe che vadano bene per tutti. In questo momento non mi viene di pensarlo. La cosa più semplice è sospendere tutte le gare, farle scalare di una giornata, far giocare tutti contemporaneamente in un giorno prestabilito, facendo scivolare tutto di una settimana e recuperando un mercoledì. Le cose semplici non ci riescono. Poi entrano in ballo gli interessi personali. Lunedì avrebbe potuto essere la giornata di Juve-Inter, ma non credo proprio che l’Inter, giustamente, sia d’accordo, perché giovedì c’è il Getafe. Le serie inferiori dalla B in giù sono per caso figlie di un Dio minore? In Serie D i gironi del Nord non hanno giocato, solo quelli della Toscana in giù. Ma che vuol dire? Si può anche stare una giornata senza calcio se c’è un problema che coinvolge tutti…”