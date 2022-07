GALLI, Gollini? Dubito del carattere. Ma se arriva...

L'ex portiere viola Giovanni Galli ha espresso il suo giudizio sul possibile arrivo di Gollini in viola: "Non mi riempie gli occhi in realtà anche se è un portiere che ha fatto diversi campionati di Serie A ed è anche nel giro della Nazionale. Non lo ritengo scarso, voglio specificare perché è un portiere forte, ma ho una visione diversa del ruolo rispetto a come lo interpreta lui. Tecnicamente non ha grandi difetti e la mia preoccupazione è più a livello caratteriale.Spero non senta il peso di Firenze e che arrivi al più presto e mi convinca".

Galli trova il lato positivo nella formula: "Se dovesse arrivare a titolo definitivo, se non altro hai un portiere su cui poter contare per i prossimi 5-6 anni. Mi auguro che risolva il problema strutturale del ruolo che alla Fiorentina dura da 10 anni, a parte la parentesi con Neto in porta".