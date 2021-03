GALLI, ACF aspettava gli eventi, sgomento da Prandelli

L'ex portiere viola Giovanni Galli ha parlato della partita di ieri sera tra Fiorentina e Roma:"La Fiorentina è stata in campo per vedere cosa accadeva, senza azzannare una squadra in difficoltà come la Roma. E poi ci sono tanti errori tra i viola, soprattutto i nostri .difensori mi sembrano in grande confusione perché non sanno mao leggere le situazioni prima, ma sempre un attimo dopo. Prandelli? Mi ha lasciato sgomento quando ho visto Martinez Quarta a centrocampo e poi Pezzella e Milenkovic in attacco dopo il 2-1. Certo va detto che il materiale a disposizione dell’allenatore è mediocre e la squadra non ha la personalità per reggere una situazione del genere. Se rischia? Fortunatamente per i viola il Benevento e lo Spezia stanno perdendo colpi, ma il Cagliari ha vinto due partite di fila e il Torino deve recuperarne due".