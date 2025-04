Galderisi su Lucca: "Diventerà fortissimo. Può giocare in tutte le big"

L'ex attaccante del Milan Giuseppe Galderisi ha rilasciato un'intervista al Messaggero Veneto in vista della sfida tra i rossoneri e l'Udinese. Nel corso della chiacchierata ha parlato anche di Lorenzo Lucca, attaccante bianconero accostato a lungo anche alla Fiorentina: "Lucca diventerà fortissimo. Io lo metto sul piano di Lukaku e Dovbyk per l’importanza che ha nello sviluppo del gioco. Lucca è ideale da sfruttare per la sua struttura. Tutti gli allenatori vorrebbero avere una punta così su cui appoggiarsi e creare qualcosa d’importante. Poi in area sa come farsi rispettare. Per me può giocare in tutte le big".