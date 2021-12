GALBIATI, Con il Bologna spazio a Nico e Milenkovic

L'ex giocatore della Fiorentina, Roberto Galbiati, è intervenuto per analizzare il momento dei viola: "Contro il Bologna sarà una bella partita sicuramente perché sono due squadre che stanno stupendo, i rossoblù ancora di più per la posizione di classifica che occupano. Mihajlovic ha una rosa interessante, ma senza Arnautovic perde il proprio riferimento, mentre Italiano sta imparando si sta adattando e sta imparando a gestire insieme ai suoi giocatori. Contro la Sampdoria hanno abbassato i giri del motore. Formazione? Sulle fasce farei giocare Saponara a sinistra e Nico Gonzalez a destra, mentre dietro, in una partita così importante, darei spazio ai migliori e quindi Quarta e Milenkovic, malgrado Igor non stia demeritando. Arrivasse il primo pareggio non mi dispiacerebbe".