GALANTE, Italiano è ok ma non ha storia di Gattuso

Fabio Galante, ex difensore tra le altre di Inter, Livorno e Torino, ha commentato ai microfoni di TMW il caos legato all'addio di Gennaro Gattuso sulla panchina della Fiorentina e, in generale, del momento dei viola. Ecco le sue parole: "Ci sono rimasto male per questo divorzio: ci passa male il calcio. Quando un tecnico e una società trovano un accordo deve essere rispettato, poi ci possono essere visioni diverse ma fino a un certo punto. Rino aveva fatto un grande lavoro a Napoli, la Fiorentina aveva trovato un grande allenatore e per Firenze sarebbe stato un personaggio. Italiano a Firenze? E' un giovane, si parla un gran bene di lui: con lo Spezia ha fatto dei miracoli. E' un emergente come Dionisi. Non ha l'esperienza di Gattuso o di Fonseca".