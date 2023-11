G. SPORTIVO, Nessuna squalifica, ammenda a 4 club

FirenzeViola.it

Il Giudice Sportivo si è espresso su quanto successo nella tredicesima giornata di Serie A. Questo il bollettino che riguarda sanzioni per club e calciatori:

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

FOTI Salvatore (Roma): per avere, al 41° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Non ci sono calciatori squalificati per la prossima giornata di campionato, fatta eccezione per Olivier Giroud su cui pendeva la precedente sanzione di due giornate che terminerà dopo la prossima.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, un fumogeno e due petardi uno dei quali esplodendo portava al lieve ferimento di un vigile del fuoco che si chinava per raccoglierlo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione di un calciatore della squadra avversaria, un accendino; per avere, inoltre, lanciato sul terreno di giuoco, due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.