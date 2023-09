G. SPORTIVO, Multa di 10mila euro al Napoli. Empoli...

FirenzeViola.it

Il giudice sportivo della nostra Serie A ha comminato multe a Napoli ed Empoli dopo la sesta giornata di Serie A. Questo il comunicato: "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria, dopo aver effettuato la diffusione dell'annuncio anti-violenza, al 10° del secondo tempo, veniva indirizzato nuovamente nei confronti del portiere della squadra avversaria un fascio di luce-laser; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.

b) CGS. Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. EMPOLI per responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente".