G. ROSSI, Spettacolare eurogol a Vicenza

La SPAL oggi ha pareggiato a Vicenza per 1-1 grazie al gol spettacolare messo a segno dall'ex viola Giuseppe Rossi che finora aveva trovato poco spazio, anche se questo è il secondo gol da quando è tornato in Italia. E oggi, nello stadio dove ha compiuto grandi prodezze anche il compianto Pablito Rossi, ha dimostrato di poter essere ancora protagonista e soprattutto di fare ancora eurogol. Il giocatore è stato poi abbracciato da tutti i compagni, in festa.