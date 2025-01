FULLKRUG, L'ex obiettivo viola ora piace alla Juventus

FirenzeViola.it

Di Niclas Fullkrug si è parlato molto in ottica viola fino all'estate scorsa, quando su di lui c'era anche il Milan. Il tedesco ex Dortmund è poi diventato un attaccante del West Ham (ha firmato un contratto fino al 2028) dove è rimasto fermo a lungo per infortunio. Tornato ad inizio dicembre, e tornato già al gol nell'ultima contro il Manchester City, ed ora è entrato nel mirino della Juventus che ha bisogno di un altro attaccante visto che Milik è ancora fuori per infortunio.