Fullkrug è in Italia: sarà il prossimo numero nove del Milan
Niclas Fullkrug sarà un nuovo giocatore del Milan, manca solo l'ufficialità.Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com infatti il centravanti tedesco ha ultimato le visite mediche a Milano, ultimo passo prima di potersi legare ufficialmente al Diavolo. In questi minuti l'ormai ex West Ham si sta recando a "Casa Milan" per la firma sul contratto e per posare per i contenuti riservati ai media.
Domani poi il giocatore sarà a Milanello per il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri, che potrà dunque iniziare a lavorare sul suo nuovo rinforzo per il reparto avanzato. Inoltre il giocatore ha scelto il numero di maglia per questa sua nuova avventura: indosserà la maglia numero 9.
News
