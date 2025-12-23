Fullkrug è in Italia: sarà il prossimo numero nove del Milan

Niclas Fullkrug sarà un nuovo giocatore del Milan, manca solo l'ufficialità.Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com infatti il centravanti tedesco ha ultimato le visite mediche a Milano, ultimo passo prima di potersi legare ufficialmente al Diavolo. In questi minuti l'ormai ex West Ham si sta recando a "Casa Milan" per la firma sul contratto e per posare per i contenuti riservati ai media.

Domani poi il giocatore sarà a Milanello per il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri, che potrà dunque iniziare a lavorare sul suo nuovo rinforzo per il reparto avanzato. Inoltre il giocatore ha scelto il numero di maglia per questa sua nuova avventura: indosserà la maglia numero 9.