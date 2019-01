FREY, Muriel nuovo idolo della Curva. Lafont...

L'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha parlato così dei temi più attuali in casa viola alla vigilia del match col ChievoVerona: "Muriel? L'esordio a Firenze è stato sicuramente positivo. Si vede che Luis conosce bene la Serie A e ha tanta voglia di mostrare il suo valore. Ovviamente però non basta una partita, servono delle conferme durante la stagione e non me la sento di paragonarlo a Ronaldo. Parliamo di un calciatore di un altro livello, anche se nelle giocate singole effettivamente lo ricorda. Nella mia Fiorentina era Mutu ad accendere da solo la squadra, poi abbiamo avuto Pepito Rossi. Dopo però si era persa questa caratteristica in viola. Auguro a Muriel di far innamorare la Curva. Lafont? È un ragazzo di 20 anni cresciuto in un campionato diverso, ma per me ha un potenziale enorme. Sta reggendo bene al suo primo anno in A, questa è una stagione transitoria. Il prossimo anno mi attenderò da lui molto di più, dovrà diventare un leader di questa Fiorentina".