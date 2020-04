FREY, Lupatelli? Perdeva gli accendini in campo

Sebastian Frey "ha intervistato" nelle sue consuete dirette Instagram Dario Dainelli. Queste alcune parole dell'ex portiere della Fiorentina: "Entrare in Fiorentina? Allenatore o queste cose qua non mi interessano perché non è una mia passione. L'unica cosa che potrei fare se avesse un progetto per noi ex giocatori... Aspetta che c'è Adrian Mutu che ora ha iniziato a studiare per diventare allenatore. Dainelli lo mettiamo vicepresidente e Jorgensen viene a fare l'autista. Lupatelli? Mi ricordo quando facevamo l'allenamento dei portieri e a volte prima di tuffarmi sulla linea di porta trovavo degli accendini. Erano del Lupo, gli cascavano dai calzini. Se li scordava".