FREY, Commisso resterà alla guida della Fiorentina

© foto di Federico De Luca 2023

Intervenuto sulle frequenze di TVPlay, l'ex portiere francese Sebastien Frey ha parlato così in merito alla situazione attuale in casa Fiorentina: "Sono andato a Firenze qualche giorno fa è stato un grande momento di tristezza per la scomparsa di un grande personaggio come Barone. In questi momenti così drammatici la cosa bella è che c’è tanta unione nel mondo dello sport. Al Viola Park sono venuti i dirigenti della Juve e questa è una cosa bella. Joe Barone era il mio referente nella Fiorentina.

Appena ho appreso la notizia mi sono permesso di chiedere se Rocco Commisso, che era legatissimo a Barone, è ancora intenzionato ad andare avanti. Mi hanno assicurato che Rocco andrà avanti anche per onorare la memoria di Joe Barone. Andrà avanti anche per i progetti che vuole portare a termine, soprattutto il nuovo stadio. Credo che resterà alla guida della Fiorentina, i tifosi viola possono stare tranquilli".