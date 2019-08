FRED, Piaceva ai viola ma Solskjaer lo vuole con sè

Fred, centrocampista brasiliano ex Shaktar Donetsk e ora al Manchester United, è stato nei pensieri della Fiorentina per la squadra gigliata, ma come rivela il Daily Mail il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer ha deciso di trattenerlo in Inghilterra e non farlo partire. Il giocatore, pagato 52 milioni di sterline, fatica ad imporsi in Premier League ma la scelta dell'allenatore è chiara e non ammette cambiamenti.