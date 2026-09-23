Bologna, tegola per Palladino: infortunio muscolare per Jens Odgaard
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Brutte notizie in casa Bologna per l'ex tecnico viola Raffaele Palladino. Stando infatti a quanto riportato ufficialmente dal club rossoblù, il centrocampista danese Jens Odgaard dovrà stare fermo per circa un mese per via di un infortunio muscolare ai flessori della coscia destra. Questo il report ufficiale del Bologna: "A Casteldebole la squadra ha svolto stamattina un allenamento tattico agli ordini di Raffaele Palladino e del suo staff. In seguito ad un risentimento accusato ieri, Jens Odgaard è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra, con tempi di recupero di 4 settimane".
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