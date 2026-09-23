Dalla Svizzera, Fiorentina interessata ad Amadou Koné del Neom SC

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Secondo quanto riportato dal portale svizzero 4-4-2.ch, diversi club dei massimi campionati europei sarebbero interessati a Amadou Koné, centrocampista ivoriano che ha lasciato la Francia un anno fa per trasferirsi al Neom SC in Arabia Saudita. Particolarmente interessati sono i club francesi, tra cui Olympique Marsiglia, Olympique Lione e OGC Nizza. In Serie A, Fiorentina e Atalanta sono le squadre interessate, mentre in Premier League c'è il neopromosso Hull City. Nessun club ha ancora presentato un'offerta concreta.

Koné vuole prendersi il suo tempo prima di compiere il passo decisivo nella sua carriera. Il suo attuale contratto in Arabia Saudita scade nel 2029. Il Neom SC starebbe chiedendo un indennizzo per il trasferimento di circa 15-20 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero bonus legati alle prestazioni e una clausola sulla futura rivendita.