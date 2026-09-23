Italia-Belgio, designato l'arbitro Siebert per la prima degli azzurri in Nations League

Italia-Belgio, designato l'arbitro Siebert per la prima degli azzurri in Nations LeagueFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:45News
di Redazione FV

Venerdì sera inizierà per l'Italia del Roberto Mancini bis l'avventura in Nations League. Gli azzurri infatti giocheranno la prima gara del girone contro il Belgio, e in tal senso, per il match che si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma, è stata designata dalla UEFA la seguente squadra arbitrale:

Arbitro: Daniel Siebert (GER)
Assistenti: Jan Seidel (GER) Rafael Foltyn (GER)
VAR: Bastian Dankert (GER)
VAR: Pascal Muller (GER)
Quarto uomo: Sascha Stegemann (GER)