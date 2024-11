FRANCHI, Sono arrivate le due escavatrici per le rocce

FirenzeViola.it

Buone notizie per i lavori di ristrutturazione in atto al Franchi. Come riporta La Nazione, grazie all'aiuto di due nuove escavatrici speciali il problema delle rocce che erano state trovate sotto alla Curva Fiesole che avevano bloccato i lavori dovrebbe essere definitivamente alle spalle.

Le due escavatrici sono arrivate a Campo di Marte e sono in fase di montaggio, poi potranno iniziare a perforare la roccia e creare lo spazio per i due giganteschi pali per iniziare l'opera che porterà la Curva più vicina al terreno di gioco. Questa operazione dovrebbe accelerare i lavori e quindi accorciare la data di chiusura che era prevista non prima del 2029 in attesa che Rocco Commisso decida se e come partecipare al progetto di ristrutturazione.