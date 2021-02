FRANCHI, I tifosi: "Ok sopralluogo ma non è agibile"

Avverrà il prossimo 18 febbraio - come comunicato dal sindaco di Firenze Nardella - il sopralluogo dello stadio Franchi da parte di una delegazione del Comune, della Fiorentina e dei rappresentanti dei tifosi viola. Una visita per accertare lo stato dell’arte dell’impianto e per valutare quali zone debbano essere per prime messe in sicurezza. Sul tema si sono espressi i rappresentanti dei Viola Club, a cominciare dal presidente dell’ACCVC Filippo Pucci: “Io resto perplesso, non so cosa ci sia da ratificare sullo stato dell’arte allo stadio Franchi. È impressionante passare sotto gli spalti dello stadio, ci sono delle crepe nelle colonne in cui ci si entra con una mano. In questo momento il Franchi non ha un’agibilità piena: alcuni posti sono bloccati e bisognerebbe utilizzarlo a capienza ridotta, questo è un problema che ci portiamo dietro da anni. Che ci andiamo a fare a questo sopralluogo? I tifosi sono irritati da questa situazione”. Gli fa eco Federico De Sinopoli, responsabile dell’ATF: “La Curva Fiesole allo stato attuale è inagibile, per cui ringraziamo il Comune per l’invito e vedremo di prendere atto della situazione attuale. Manca però un dato importante: quando potremo avere lo stadio pronto? I tempi non sono chiari”.