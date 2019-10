FRANCHI, Comune chiede a Sovrintendenza...

Si discute molto sul futuro del Franchi. Decaduta ormai la possibilità di un restyling dell'attuale stadio che accontenti Sovrintendenza e Fiorentina, la task force insediata in comune per occuparsi del nuovo impianto si preoccupa anche di non lasciare in uno stato di abbandono lo stesso Artemio Franchi. Per questo - secondo quanto scrive il sitodifirenze.it - Palazzo Vecchio a breve invierà alla Sovrintendenza una richiesta formale per conoscere nei dettagli quali sono le strutture sottoposte a tutela del Franchi. Sulla base delle risposte della Sovrintendenza, contestualmente alla questione nuovo stadio, si procederà a studiare come impiegare in futuro la struttura anche in base alle possibili modifiche strutturali. Anche Nardella, qualche giorno fa è stato infatti chiaro: "La task force deve mettere in campo un piano di riutilizzazione e valorizzazione del Franchi. Non possiamo permetterci di lasciarlo inutilizzato o in stato di abbandono".