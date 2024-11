FOTO, Richardson fa riabilitazione in piscina al Viola Park

Mentre la squadra lavorava sul campo in vista della partenza per Como, Amir Richardson ha continuato il suo programma di recupero dall'infortunio che presumibilmente lo terrà fuori ancora a lungo. Il 14 novembre il franco-marocchino era rientrato a Firenze dal ritiro della nazionale dove appunto si era infortunato per effettuare gli esami e il report viola recitava: "Gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo soleo della gamba destra. Amir ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito dallo staff sanitario viola e sarà rivalutato nei prossimi giorni". Per il giocatore dunque il rientro in questo ultimo scorcio del 2024 appare difficile.

Richardson come detto fa terapie e riabilitazione al Viola Park e questa mattina ha pubblicato infatti una foto della piscina all'interno del centro sportivo viola dove sta portando avanti il percorso stabilito dallo staff sanitario della Fiorentina.