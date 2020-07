FOTO, Rasmussen al Vitesse: "Qui il posto giusto"

Prime parole da nuovo giocatore del Vitesse per Jacob Rasmussen, difensore arrivato in prestito dalla Fiorentina. Ai microfoni della tv ufficiale del club olandese, Rasmussen ha così dichiarato: "Dopo tante avventure ho la sensazione di essere nel posto giusto. Voglio trovare un posto in difesa e ritagliarmi un ruolo importante nella squadra. Al Rosenborg ho assaggiato il calcio europeo, ed è lo stesso obiettivo che ho qui, prenderci un biglietto per l'Europa con il Vitesse". Anche Johannes Spoors, ds degli olandesi, ha commentato il nuovo arrivo: "Jacob si adatta bene al nostro stile di gioco, sia per le qualità difensive che per come sa costuire. Non abbiamo tanti centrali di sinistra, e con l'arrivo di un profilo internazionale miglioreremo il reparto". Di seguito i primi scatti in giallo-nero, nelle foto diramate dai profili social del Vitesse.

🇩🇰 De Deense centrale verdediger Jacob Rasmussen wordt voor één seizoen gehuurd van Fiorentina, met een optie voor nog één jaar https://t.co/x0JldXkCWu#Vitesse pic.twitter.com/1gq1csBPG0 — Vitesse (@MijnVitesse) July 21, 2020