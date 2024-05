FOTO, Paredes si prende la rivincita su Ranieri

FirenzeViola.it

"Miracolato". Questo era stato l'aggettivo rivolto da Luca Ranieri a Leandro Paredes: era il dicembre 2023 e all'Olimpico, durante un Roma-Fiorentina terminato 1-1, il difensore viola si rivolse così all'argentino, una provocazione colta anche dalle telecamere che divenne subito virale e che fece storcere un po' il naso perché rivolta a un neo-campione del mondo con passato in Psg e Juventus per intendersi. Ecco, a distanza di più di sei mesi, all'indomani della sconfitta della Fiorentina nella finale di Conference, in cui Ranieri (subentrato) è stato protagonista in negativo sul gol decisivo di El Kaabi, tante pagine romaniste hanno sbeffeggiato la Fiorentina e il suo calciatore.

Tra queste, anche sanguegiallo.rosso, che ha condiviso un post condiviso in cui viene ripreso quel momento del dicembre 2023. Un post commentato dallo stesso Paredes, che ha risposto con l'emoji del dito davanti alla bocca, come a dire al suo rivale, di star zitto la prossima volta. Ecco la foto: