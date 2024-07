FOTO, Le immagini delle nuove maglie del Napoli 2024-25

Il Napoli ha pubblicato la nuova divisa per la stagione 2024-2025. Il cambiamento più grande riguarda la tipografia. Per la prima volta, il club ha un suo font, BE NAPOLI , la sintesi perfetta delle qualità intrinseche del brand e della città che rappresenta. Queste le immagini mostrate dal club partenopeo attraverso i propri canali social:

Proud to be Napoli.

Excited to introduce our new brand manifesto.



Read the press release https://t.co/WKKO5BFQUo

Leggi il comunicato https://t.co/lni9zfChFt#ProudToBeNapoli pic.twitter.com/7p9luR9WLd — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 5, 2024