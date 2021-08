FOTO, I migliori scatti dello 0-0 col Montevarchi

Terminata senza gol l'amichevole di stamani: 0-0 tra la Fiorentina e il Montevarchi, neo-promosso in Serie C, che si porta a casa un ottimo risultato. I viola di Italiano, invece, per la seconda partita di fila, dopo quella di ieri con l'Espanyol, non riescono a trovare la via del gol. Di seguito le migliori immagini del match (realizzate dalla Fiorentina), in cui ha fatto il suo debutto in viola il nuovo acquisto Gonzalez e in cui si è rivisto Castrovilli.