FOTO, Gudmundsson ricorda Gilardino ai tempi del Genoa

Albert Gudmundsson non dimentica il suo passato al Genoa. Nel giorno della notizia che vede Alberto Gilardino esonerato dal ruolo di allenatore del Grifone, il fantasista della Fiorentina ha postato sul proprio profilo Instagram una Storia che ritrae lui stesso a colloquio con l'ex tecnico, suo allenatore proprio in rossoblu. Probabilmente per mostrare vicinanza, sportivamente parlando, all'ex attaccante viola a seguito del sollevamento dall'incarico. Qua sotto l'immagine: