FOTO, Gudmundsson al Curi di Perugia: ecco il motivo

Ieri sera allo stadio Curi, in occasione del derby umbro Perugia-Gubbio, non è passato inosservata la presenza di Albert Gudmundsson che il club ha ritratto accanto a Bernardo Corradi, ct delle giovanili azzurre. Il giocatore, non convocato per la trasferta di Bergamo, ieri sera sarebbe andato a seguire la partita del suo connazionale Adam Palsson, trequartista della squadra umbra, approfittando anche del giorno libero di oggi. Ecco la foto di Roberto Settonce postata su Instagram del Perugia.