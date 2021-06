FOTO, Eriksen: "Devo fare altri esami ma ora sto bene"

Cristian Eriksen ha pubblicato un post, su Instagram, per rassicurare tutti sulle proprie condizioni dall'ospedale dove è stato ricoverato negli ultimi giorni dopo il brutto episodio accaduto nella partita di sabato: "Ciao a tutti. Grazie mille per i vostri dolci e sorprendenti saluti e messaggi da tutto il mondo. Significa molto per me e la mia famiglia. Sto bene, date le circostanze. Devo ancora fare degli esami in ospedale, ma mi sento bene. Adesso tiferò per i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite. Giocate per tutta la Danimarca. Cristian".

Questo il post originale del centrocampista: