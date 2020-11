FOTO, Ecco la lettera di ACF al Mibact per il Franchi

Nella giornata di ieri la Fiorentina ha effettuato il primo atto ufficiale per il nuovo stadio "Franchi" che dovrebbe sorgere al posto dell'attuale impianto inviando una lettera al Ministero dei Beni e le Attività Culturali per il Turismo nella quale, parlando delle "gravi criticità dello stadio Franchi" e delle "difformità degli standard UEFA". In vista di un "intervento di ristrutturazione o sostituzione edilizia", con questa lettera, ACF chiede al Ministero di "individuare i soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria ai fini testimoniali la conservazione o la riproduzione, anche in forme e dimensioni diverse da quelle originaria, e di indicarne la modalità e forme di conservazione, anche distaccata, dall'impianto sportivo". In parole povere, la società di Commisso ha chiesto quali dettagli dell'impianto attuale vengono considerati imprescindibili in vista di un nuovo progetto, che possa prevedere anche una demolizione dello stesso ("sostituzione edilizia") magari con la possibilità di ricostruire successivamente proprio quegli elementi che verranno indicati dallo stesso Ministero. Ecco di seguito la lettera che la Fiorentina ha inviato condividendo il contenuto anche con il sindaco di Firenze Dario Nardella: