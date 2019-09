FOTO, Commisso premiato a NY per il campo rifatto

Arrivano le foto dell'inaugurazione con tanto di premiazione a Rocco Commisso, avvenuta sabato, del nuovo campo sportivo dello stadio del college dove il magnate italo-americano studiava da giovane. Il terreno è stato rifatto completamente grazie ai fondi messi dal proprietario viola e dalla sua famiglia. Il tutto a riprova del fatto che dove al tycoon vengano rese le cose più semplici gli investimenti si vedono, così come evidenti sarebbero i risultati pure in Italia se vi fossero delle agevolazioni.

Ecco i tweet della Fiorentina con le immagini del nuovo campo della Mount Saint Michael Academy di New York, intitolato a Commisso:

Commisso Field is part of a new sports complex made possible by the support of Commisso. He already sponsors annual educational scholarships and was back there this weekend to attend the grand opening of their new sports complex#ForzaViola #MOUNTUP⬆️ #CommissoField @MountToday pic.twitter.com/ut7H7q04ni