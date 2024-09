FOTO, Christensen-De Gea, c'è feeling: "My brother"

Oliver Christensen è rimasto chiuso nelle gerarchie dei portieri viola dall'arrivo di David De Gea e la contemporanea permanenza di Terracciano e Martinelli ma il danese non si è perso d'animo e approfitta per prepararsi al meglio e prepararsi con colleghi più importanti, in particolare con lo spagnolo. E ha trovato proprio nell'esperto compagno un amico tanto che entrambi hanno postato la foto insieme con il danese che ha scritto l'espressione "my brother" a sottolineare il grande supporto che De Gea gli sta dando in un periodo della carriera non semplice.