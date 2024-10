FOTO, Bonaventura insieme a Nedved: "Che grande"

Protagonista nella sua nuova avventura in Arabia Saudita con la maglia dell'Al-Sabab, per l'ex centrocampista della Fiorentina Giacomo Jack Bonaventura c'è stato modo di fare un incontro speciale: come pubblicato sul proprio account Instagram dallo stesso giocatore, ha incontrato Pavel Nedved, bandiera ed ex vice-presidente della Juventus nonché capitano della Repubblica Ceca. Questa la foto pubblicata, con la scritta: "Che grande Pavel Nedved".