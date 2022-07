FOTO, Barone e due portieri con i giovani tifosi

Bella iniziativa per i bambini da parte della Fiorentina. Il pomeriggio è stato infatti dedicato ai giovanissimi tifosi , con il dg Barone e i due portieri Gollini e Terracciano che hanno passato alcune ore con i bambini in versione giornalisti. I tre viola si sono sottoposti alle domande dei bambini con il portiere azzurro che ha commentato tra le risate di tutti che "era più facile rispondere alle domande dei giornalisti". I piccoli viola infatti hanno puntato molto sull'obiettivo Champions con il direttore generale che ha spiegato che la Fiorentina ci proverà ed ha lasciato spiegare a Gollini cosa vuol dire vivere l'esperienza della Champions. Terracciano e Gollini hanno poi spiegato come sono diventati portieri e alla domanda se non hanno paura di tiffarsi il Gollo ha raccontato "devi essere un po' matto per fare il portiere". Sollecitati dal dg sui sogni e gli obiettivi da raggiungere, Terracciano ha poi spiegato "I sogni che hai da piccolo te li porti da grande e può essere la Champions o la Nazionale", mentre il Gollo sogna un trofeo, a cui bisogna credere. Il pomeriggio è scorso tra momenti di divertimento e risposte più serie sul futuro viola (ed anche sul futuro di Milenkovic) ed è poi terminato con una foto ricordo sul campo.