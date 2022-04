FOTO, Abbraccio tra Biraghi e Ribery nel pre-partita

Un bell'abbraccio tra due ex compagni di squadra, nel pre-partita di Salernitana-Fiorentina. Ci riferiamo a quello tra Cristiano Biraghi e Franck Ribery: il capitano viola si è avvicinato alla panchina avversaria per salutare l'attaccante francese (oggi assente dai titolari) con cui ha condiviso due stagioni in maglia gigliata. Di seguito lo scatto con l'abbraccio tra i due: