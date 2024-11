FORM. UFFICIALI, TORNA CATALDI. BOVE ESTERNO E BELTRAN TREQUARTISTA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si torna in campo dopo la sosta. Alle 15 la Fiorentina scende in campo sulle sponde del lago al Sinigaglia per affrontare il Como. Queste le formazioni ufficiali delle due formazioni.

Como (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Barba, Moreno; Da Cunha, Engelhardt; Fadera, Paz, Sala; Cutrone. Allenatore: Cesc Fabregas.

A disposizione: Reina, Iovine, Baselli, Belotti, Felipe Jack, Cerri, Braunoder, Feola, Chinetti, Chiesa, Verdi.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Sottil, Mandragora, Ikone, M. Moreno, Martinez Quarta, Kayode, Parisi, Rubino, Kouame.