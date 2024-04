FORM. UFFICIALI, MILENKOVIC E BIRAGHI DIETRO. A CENTROCAMPO ARTHUR E MANDRAGORA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Stanno per avere inizio i quarti di finale di questa terza edizione della Conference League. Alle 18:45 sul campo della Doosan Arena di Plzen scenderanno in campo per affrontarsi il Viktoria padrone di casa e la Fiorentina. Entrambe imbattute nella competizione ed entrambe in cerca di riscatto visto il periodo non particolarmente positivo nei rispettivi campionati. Il Viktoria è arrivato a questo appuntamento dopo aver eliminato gli elvetici del Servette soltanto ai calci di rigore, dopo un doppio 0-0 maturato sia all’andata che nella sfida di ritorno. Per la Fiorentina, invece, decisiva è stata la rete del 3-4 realizzata all’ultimo secondo del match di andata contro il Maccabi Haifa, con il ritorno al Franchi che si concluse per 1-1. Queste le formazioni scelte da Miroslav Koubek e Vincenzo Italiano:

VIKTORIA PLZEN (3-4-1-2): Jedlicka; Hranac, Hejda, Jamelka; Reznik, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc; Vydra, Chory. A disposizione: Tvrdon, Paluska, Traorè, Kilment, Deml, Doubek, Lorincz. Allenatore: Miroslav Koubek.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. A disposizione: Christensen, Martinelli, Kayode, Faraoni, Ranieri, Comuzzo, Parisi, M.Lopez, Duncan, Infantino, Barak, Ikoné, Kouamé, Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano.