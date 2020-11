FOGGIA, Viola vorranno dare quel qualcosa in più

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato ad ottopagine.it del momento che sta vivendo la squadra di Inzaghi. Queste alcune sue dichiarazioni sulla sfida di domenica: "La squadra ha lavorato bene e intensamente, alla ricerca di cosa non ha funzionato con lo Spezia. E’ chiaro che dopo una sconfitta del genere, i giorni successivi sono sempre complicati dal punto di vista emotivo. C’è stato un lavoro importante da parte dello staff tecnico e soprattutto dei ragazzi che sono molto dispiaciuti per quanto successo. Iago Falque? Sta svolgendo un personale programma di recupero dall’infortunio. Contiamo di averlo a pieno ritmo nei prossimi incontri. Penalizzati dalle Nazionali? E’ un aspetto che vale un po’ per tutti i club. Questo è un periodo in cui ci sono molte gare ravvicinate, anche a causa delle nazionali. A parte questo aspetto, siamo molto contenti che Gianluca possa esprimersi con il Perù: voleva tanto vivere questa opportunità. Siamo convinti che questi viaggi possano dargli una carica in più anche in vista della Fiorentina. Cosa mi aspetto dalla gara di domenica? Sarà dura. La Fiorentina è una grande squadra, a prescindere dal cambio che c’è stato tra Iachini e Prandelli. E’ chiaro che dopo un esonero i calciatori cercheranno di dare qualcosa in più. Affronteremo una rosa importante. Siamo consapevoli delle difficoltà che troveremo, ma dovremo essere pronti a tutto per ottenere un risultato positivo".