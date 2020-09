FLORENZI, Subito in campo con il PSG nel Classique

Arrivato da qualche ora nel Paris Saint-Germain, non c'è neanche il tempo di ambientarsi per Alessandro Florenzi, che è subito ora di scendere in campo da titolare. E che partita, quella che segna l'esordio del laterale romano, accostato più di una volta alla Fiorentina: la sua prima con i parigini sarà il tanto sentito Classique contro l'Olympique Marsiglia, verso cui probabilmente penderà il tifo di Franck Ribery, nativo della città portuale francese ed ex OM.