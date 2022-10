FLOCCARI, Jovic solo a sprazzi. Igor e Duncan...

L'ex attaccante Sergio Floccari ha parlato dell'attualità viola partendo dalla vittoria di ieri al Picco: !Ieri non è stata una partita facile, anzi ha avuto difficoltà nel primo tempo di cui lo Spezia ha provato di approfittarne e nonostante la Fiorentina fosse andata in vantaggio. E vincere quelle partite lì è un fatto positivo. E' stata una partita combattuta, con tante interruzioni e lo Spezia l'ha messa nella direzione che voleva ma poi la Fiorentina ha capito quello che doveva fare. L'impegno di Coppa un po' sposta e condiziona, inoltre i partenti non sono facile da sostituire, come Torreira. E' insomma un'annata diversa dalla scorsa ma la Fiorentina sta facendo un percorso che passa anche dalle difficoltà".

L'urlo di Milenkovic? "Sembrava in difficoltà con due-tre palle passate oltre la linea e duello perso con Agudelo ma quel gol dimostra la forza mentale di voler essere in partita".

Gli attaccanti si sono sbloccati secondo lei? "Jovic viene da una realtà diversa e anni in cui ha giocato poco. Ieri ho visto giocate da attaccante forte ma non la continuità nei 90 minuti; certo quando si accende è giocatore vero ma credo che debba puntare a fare certe cose per tutta la gara. Cabral è più fisico, con inserimenti costanti e che segue il gioco, si adatta meglio".

Un giudizio su due ex compagni, Igor e Duncan? "Igor ha potenziale importante, ancora giovane e già alla Spal si capiva che sarebbe diventato un giocatore importante ma era ancora carente in letture difensive. Lo scorso anno lo avevo visto molto cresciuto grazie ad Italiano ma in questo percorso forse deve ancora crescere anche perché quest'anno ci sono più aspettative e lui sta facendo fatica per ora. Duncan invece deve stare bene fisicamente, ha tanta forza nelle gambe ma se non è al top fa fatica nelle giocate. Ma le pause le hanno tutte le squadre e giocare di giovedì è difficile e la squadra forse si deve adattare"