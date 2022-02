FLOCCARI, Fuorigioco c'era, l'errore è stato un altro

L'ex attaccante Sergio Floccari, intervenuto a DAZN, ha commentato così il gol annullato a Malinovskyi contro la Fiorentina per fuorigioco di Hateboer: "Il gol andava convalidato. L'errore è stato non richiamare l'arbitro al VAR per fargli vedere che la corsa di Hateboer non impattava sul difensore della Fiorentina. Il guardalinee ha tirato su la bandierina per il fuorigioco di Hateboer, che c'era, ma si è sbagliato a non chiamare l'arbitro dinanzi allo schermo".