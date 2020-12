FLACHI, Squadra senza ritmo e ripartenze. Vlahovic...

Francesco Flachi ha commentato così la sconfitta della Fiorentina: "Mi dispiace, anche perché Prandelli oggi ha provato a cambiare, a coprire le fasce e non dare punti di riferimento davanti ma il problema è che la squadra non ha ritmo e ripartenze, non è veloce, non riesce a mettere in difficoltà gli avversari. Siamo tutti preoccupati, non solo il tecnico. Prandelli ha dato un segnale non facendo giocare Ribery e Callejon sperando di trovare freschezza e voglia da parte degli altri ma non ha avuto risposte. L'Atalanta è una grande squadra, ha vinto con l'Ajax e oggi, nonostante le sue difficoltà e i problemi nello spogliatoio. Ora abbiamo le partite in casa e dobbiamo trovare sei punti altrimenti è difficile. Vlahovic? Il problema è che Vlahovic deve capire che devi giocare per la squadra, devi darle i tempi, devi trovare quelli di inserimento e aspettare chi può aiutarti come Bonaventura e Eysseric, deve trovare la sua crescita di giocatore di serie A"