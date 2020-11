FLACHI, Ritorno di Montella può essere soluzione

Interpellato sul delicato momento della Fiorentina, l'ex viola Francesco Flachi ha parlato così: "Sono intristito dalla gara di ieri, ma anche dalle precedenti, anche se in alcune sono stati raccolti dei punti. È una squadra poco collegata, che non ha un gioco. Le responsabilità sono di tutti. Quando la Fiorentina incontra squadre che stanno bene in campo, la Fiorentina non gioca. Ritorno di Montella? Ci può stare. La qualità c’è, ma non si riescono a trovare i ruoli per le singole caratteristiche. Un esempio è Callejon. I portieri? Menomale che parano, altrimenti sarebbe un problema. Comunque vedo una squadra triste, senza ambizione. Squadra non segue Iachini? La fascia a Chiesa è stato un errore. Ha eliminato la fiducia dei giocatori verso il tecnico. La gara di ieri? La Roma è una bella squadra, ti lascia spazio, ma è una squadra di qualità che da un momento all’altro ti segna. Bonaventura? Non è il giocatore che ci aspettavamo, ieri era fermo. La Fiorentina non sa giocare con più di due tocchi, pensa solo a portare avanti la palla. La società deve farsi sentire, non si può vedere una squadra giocare così. Il primo tiro in porta è stato un colpo di tesa all’80’. Vlahovic? Deve essere bravo l’allenatore, deve sceglierne uno e dargli fiducia. Ritorno di Montella? Io penso sia una delle soluzioni, altrimenti si andrebbe a pagare un altro allenatore e a spendere ulteriori soldi”.