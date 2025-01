Fiorentina-Tzimas, trattativa bloccata dal Norimberga

Il Norimberga è intenzionato a non cedere Stefanos Tzimas. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, nonostante una prima offerta del club gigliato da 22-23 milioni di euro totali, 18 al PAOK Salonicco, che avrebbe mantenuto anche il 15% su una eventuale futura rivendita, e 4-5 al Norimberga per interrompere il prestito con sei mesi d'anticipo, la società tedesca non vuole cedere il suo centravanti prima della fine della stagione. In questa prima parte di Zweite Bundesliga l'attaccante classe 2006 ha segnato 10 reti in 16 match.

Tenendosi Tzimas fino al termine del campionato i bavaresi a giugno potranno decidere se riscattare o meno la punta greca dal PAOK per 18 milioni di Euro.