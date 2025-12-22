Dragusin torna in serie A? Con Paratici anche la Fiorentina potrebbe pensarci

Il difensore ex Genoa e Juventus Radu Dragusin è tornato tra i convocati del Tottenham nella gara persa con il Liverpool. Ma la convocazione è importante visto che il giocatore a gennaio scorso si era rotto il crociato. Nonostante i segnali positivi e il fatto che il giocatore proverà a scalare le gerarchie c'è però l'alta possiiblità che il giocatore, a gennaio o in estate, possa tornare in Italia. A gennaio il giocatore potrebbe già essere ceduto con una formula di prestito e riscatto.

Secondo quanto scrive TuttoMercatoWeb.com "la Roma potrebbe pensarci soprattutto se gli inglesi aprissero a questo genere di affare. Il Napoli lo apprezza da tempo: ci fu una chiamata da De Laurentiis prima del suo approdo in Premier League e la stima è rimasta. Andrà capito da qui alle prossime settimane come evolveranno le cose e che tipo di comunicazioni farà il club al ragazzo ed al suo entourage, circa i piani per lui. Attenzione poi all'approdo di Fabio Paratici alla Fiorentina: il dirigente conosce bene e apprezza il ragazzo e non è da escludere che possa sondare la possibilità di un suo rientro".