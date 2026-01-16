Fiorentina, per Harrison visite mediche di rito al Viola Park: le immagini
Jack Harrison è arrivato a Firenze nelle ore scorse per poi dirigersi al Viola Park. Prima di apporre la firma sul contratto che lo farà diventare ufficialmente un nuovo giocatore viola, al Viola Park si è sottoposto alle visite mediche di rito. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto. Ecco la foto postata dal club viola sui propri social.
Test medici per Jack Harrison 💜⚜️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 16, 2026
🩺 @istitutofanfani #forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/YLh9zhGj8i
