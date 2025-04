Fiorentina, ora viene il bello. La tabella dei punti per La Nazione

Adesso per la Fiorentina viene il bello, in quelle partite in cui in questa stagione ha spesso fatto fatica. A sottolinearlo ancora una volta è La Nazione, che parla delle difficoltà della squadra di Palladino quando ha affrontato squadre sulla carta più abbordabili delle big, contro cui invece il cammino è stato fantastico. Le prossime tre partite saranno Parma, Cagliari ed Empoli: se portate a casa nella maniera giusta potrebbero garantire lo sprint per far decollare la stagione. La scaramanzia la fa da padrona, ma è chiaro il risultato necessario da queste tre partite, scrive il quotidiano.

Poi un filotto di quattro partite di cui tre in trasferta e una in casa nello scontro diretto con il Bologna: in questo caso è impossibile fare una tabella di quanti punti potrà raccogliere la Fiorentina. Infine di nuovo appuntamenti più che abbordabili. Domenica contro il Parma il primo esami del cambio di mentalità, da ripetere poi a Cagliari e perfezionare nel derby con l'Empoli. La vera Europa passa da queste partite.