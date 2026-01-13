Fiorentina-Milan, Capello attacca i rossoneri: "Una squadra correva, l'altra camminava"
La Gazzetta dello Sport concede spazio a Fabio Capello e alle sue riflessioni su Fiorentina-Milan, con l'ex tecnico dei rossoneri che non lesina critiche alla squadra di Massimiliano Allegri: "La squadra vista contro la Fiorentina non mi è piaciuta per nulla. I rossoneri camminavano, gli altri correvano. Ho visto un Milan troppo lento, anche nella trasmissione del pallone, senza idee e gioco. Tutto è stato troppo elementare, direi quasi scolastico. Così fai fatica a fare risultato. Ok, forse Max avrà un pochino esagerato col turnover, ma è mancata soprattutto la cattiveria e la voglia di aggredire l’avversario.
E in questi particolari il turnover c’entra poco. Se aspetti e rinculi sempre, restando passivo, prima o poi prendi gol. E infatti la Fiorentina, quando ha alzato un pochino il ritmo, è andata in vantaggio. Scudetto MIlan? Se è quello di Firenze di sicuro no. Ma andrei anche oltre, il Milan era cresciuto parecchio nei primi mesi della stagione, mentre adesso mi pare abbia rallentato".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati