Fiorentina-Milan, Capello attacca i rossoneri: "Una squadra correva, l'altra camminava"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport concede spazio a Fabio Capello e alle sue riflessioni su Fiorentina-Milan, con l'ex tecnico dei rossoneri che non lesina critiche alla squadra di Massimiliano Allegri: "La squadra vista contro la Fiorentina non mi è piaciuta per nulla. I rossoneri camminavano, gli altri correvano. Ho visto un Milan troppo lento, anche nella trasmissione del pallone, senza idee e gioco. Tutto è stato troppo elementare, direi quasi scolastico. Così fai fatica a fare risultato. Ok, forse Max avrà un pochino esagerato col turnover, ma è mancata soprattutto la cattiveria e la voglia di aggredire l’avversario.

E in questi particolari il turnover c’entra poco. Se aspetti e rinculi sempre, restando passivo, prima o poi prendi gol. E infatti la Fiorentina, quando ha alzato un pochino il ritmo, è andata in vantaggio. Scudetto MIlan? Se è quello di Firenze di sicuro no. Ma andrei anche oltre, il Milan era cresciuto parecchio nei primi mesi della stagione, mentre adesso mi pare abbia rallentato".